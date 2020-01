Perú.- El candidato del FREPAP al Congreso de Perú asegura que los homosexuales "tienen el mal en la sangre"

Publicado 28/01/2020 1:53:37 CET

LIMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de Perú por el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Wilmer Cayllahua, ha declarado este lunes que los homosexuales tienen "el mal enquistado en su corazón y en su sangre", horas después de que esta fuerza política de carácter integrista religioso lograra un segundo puesto en las elecciones parlamentarias de este domingo, logrando volver 20 años después al Parlamento.

"Nosotros como peruanos no compartimos su manera de vivir, porque el mal está enquistado en su corazón y en su sangre, pero van a tener una oportunidad de conocer el decálogo universal de los mandamientos, y mediante la moralización, más adelante, serán hombres de bien", ha espetado.

Al ser cuestionado acerca de la postura del partido en relación a las políticas de igualdad y de derechos LGTBI, Cayllahua ha insistido en que "todo ciudadano natural tiene derecho a las mismas oportunidades", pero ha destacado que van a fomentar "la educación moral y ética en las escuelas" porque, ha asegurado, "ya no hay moral en estos tiempos".

"Somos bien claros, nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer", ha zanjado Cayllahua, cuya partido logró este domingo el 8,9 por ciento de los votos, logrando así 16 escaños en el Congreso.

Cayllahua también rechazado la propuesta de Martha Chávez, la candidata de Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, que en las elecciones pasó de ser la fuerza con más representación del Congreso a la sexta más votada, y quien dejó la puerta abierta a un posible pacto entre ambas formaciones políticas por las similitudes que, dijo, comparten.

"FREPAP es la parte central de la columna vertebral de la ciencia infusa de Dios, FREPAP no hace alianzas, no pide favores, FREPAP es transparencia. No hay similitud con el pensamiento de Fuerza Popular", ha concluido.

EL "PROFETA" QUE FUE SALVADO POR UN PEZ

El FREPAP es el brazo político de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gamonal, considerado por sus fieles como una suerte de profeta, como "la reencarnación del Espíritu Santo".

El partido participó en hasta en tres elecciones, logrando representación en el Congreso en dos de ellas pese a sus pobres resultados, pues por entonces no estaba funcionando el umbral electoral del 5 por ciento.

Es en el año 1995, cuando el FREPAP logra por primera vez un escaño en el Congreso (1,1 por ciento de los votos), ocupado por Javier Noriega Febres, quien llegó a estar acusado de haber liderado una banda de sicarios durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

Cinco años después, lograrían dos asientos en las siguientes elecciones (2,2 por ciento), pero sus ocupantes, Luis Cáceres Velásquez y Roger Cáceres Pérez, abandonaron el partido del 'pescadito' pues, según Ataucusi Gamonal, un pez le salvó de morir ahogado cuando era un niño, para unirse a las filas de Fujimori a cambio de dinero, tal y como ha recordado el diario 'Perú 21'.

Desde entonces, no habían vuelto a tener presencia política a nivel nacional, pero sí en las instituciones regionales. Su mensaje, hasta hoy, cuenta sobre todo con adeptos más allá de los núcleos urbanos, en especial en las zonas más deprimidas del interior del país.