El candidato de la izquierda peruana afirma que ya conversó con cinco fuerzas para una eventual segunda vuelta

Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha adelantado que ya contarían con el respaldo de hasta cinco fuerza políticas de cara a la segunda vuelta del 7 de junio, a la espera de que finalice el escrutinio de las elecciones generales de este domingo.

"Cinco fuerzas políticas se han comunicado con nosotros y en estos estándares de pueblo, de justicia, llamamos a todo ese movimiento que cree en la democracia como punto fundamental de un nuevo comienzo patriótico", ha manifestado Sánchez, que, con el 92% de la actas escrutadas, se coloca segundo con el 11,98% de los votos.

Apenas 10.000 votos separan a Sánchez del tercer aspirante, el ultraconservador exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien en las últimas horas ha estado agitando la bandera del fraude electoral, así como llamando a la movilización de sus bases, a medida que iba perdiendo terreno en el escrutinio.

Sánchez ha restado importancia a las "voces disonantes" que cuestionan la limpieza de las elecciones y han invitado a todo aquel ciudadano que considere que se ha puesto en cuestión el derecho al voto a presentar las pruebas y denunciarlo. "Fácil es hablar", ha dicho, según recoge la cadena de televisión RPP.

En este sentido, ha señalado que todas las presuntas irregularidades que hayan surgido durante la jornada electoral han de ser investigadas, pero siempre respetando el debido proceso, al igual que las denuncias presentadas contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Asimismo, ha instado a todos los actores políticos a respetar el resultado de estas elecciones, de los cuales, ha subrayado, se siente ya muy contento. "Estamos agradeciendo a todo el Perú que ha respaldado también nuestra fuerza", ha dicho.

La labor de la ONPE durante estas elecciones ha quedado en entredicho después de que 63.000 votantes se toparan este domingo con sus zonas de votación cerradas en varios lugares de Lima debido a la falta de material electoral, por lo que la jornada tuvo que prolongarse hasta este lunes.