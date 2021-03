El candidato a la Presidencia de Perú López Aliaga prevé su expulsión de la carrera y alerta de una "pantomima"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga ha asegurado que existen indicios de que será expulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la carrera electoral prevista para el próximo 11 de abril y ha alertado de que se trata de una "pantomima".

López, de Renovación Popular ,ha indicado que ha sido su equipo legal el que le ha notificado la decisión del JNE, que ya tendría lista la resolución sobre su caso, con resultados en principio "negativos", según informaciones de la emisora RPP.

Así, ha sostenido que el JNE tiene previsto aclarar su exclusión en una vista este viernes. "Yo tengo información directa de que está la resolución hecha ya para la exclusión mañana va a haber una pantomima, una audiencia oral, pero la política es de esta institución es soltar la resolución mañana a las 7 de la noche", ha explicado.

"El texto de la resolución, que en este momento está para votación, es negativa y te lo puedo decir por ocho fuentes distintas", ha manifestado.

En este sentido, ha convocado una manifestación también para este viernes frente a la sede del JNE en Lima, la capital del país. Asimismo, ha considerado que su expulsión como candidato corresponde a una "tontería".

"Tampoco soy manco tengo muchos abogados amigos y que ocho abogados me llamen y me digan vente a Lima urgente. Yo he convocado un plantón, cosa que no hice la vez pasada. Esta vez sí voy a dejar mi trabajo de estar de gira en todo el país y me obligan a regresar a Lima urgente porque me lo piden mis abogados, me están sacando a la bruta", ha aseverado.

Sobre el motivo de la exclusión, López ha señalado que no ha realizado "ofrecimientos de dádivas", pero que el colegiado electoral se la "tiene jurada". "En la apelación he puesto bien claro que esa declaración la hice 10 días antes de que fuera candidato y no tenía ninguna restricción de decir lo que me diera la gana", ha matizado.

"Imagínense cómo dejan al señor (Martín) Vizcarra, le perdonan la vida, al otro señor (George) Forsyth también le perdonan la vida", ha sostenido antes de insistir en que a él "se la tienen jurada".