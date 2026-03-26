PERÚ.- Candidato presidencial en Perú denuncia asesinato a ladrillazos de aspirante a diputado en Chorrillos

Archivo - Un candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorillos - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 25 Mar (EUROPA PRESS)

En un lamentable suceso reportado en el distrito de Chorrillos, en Lima, el aspirante a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado brutalmente tras recibir amenazas previas. Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de dicho partido, confirmó la muerte de Infante, destacando la violencia con la que se llevó a cabo el ataque. "Te confirmo la muerte ayer de nuestro candidato a diputado a Lima, Gilbert Infante, con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma (...) Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos", explicó Paz de la Barra en entrevista para la radio Exitosa.

Según Paz de la Barra, Infante venía siendo amenazado junto a otras ocho personas, incluyendo exmilitares. Después del ataque, el aspirante a diputado fue llevado a un centro de salud cercano, donde lamentablemente no recibió la atención necesaria. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde falleció a causa de un paro cardíaco. Infante había luchado contra el terrorismo y formaba parte del equipo técnico de pacificación de Paz de la Barra.

El candidato presidencial también informó que los agresores atacaron aprovechando que Infante se encontraba solo, después de un debate presidencial celebrado recientemente. Las autoridades ya han iniciado una investigación sobre el caso. Este trágico evento subraya los riesgos que enfrentan los políticos en el país y la necesidad urgente de garantizar su seguridad.