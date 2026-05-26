El candidato Roberto Sánchez denunciará a Fuerza Popular tras confesar un complot contra el expresidente Castillo

Archivo - Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Roberto Sánchez ha adelantado que su partido Juntos por el Perú presentará una denuncia contra el compañero de fórmula de su rival en segunda vuelta, Keiko Fujimori, después de revelar la existencia de un "complot" entre el Congreso y la Fiscalía para destituir al expresidente Pedro Castillo.

"El pez muere por la boca. Han confesado su delito", ha dicho Sánchez durante un acto celebrado el lunes en el San Juan de Lurigancho, uno de los distritos que conforman la provincia de Lima, desde donde ha adelantado que su formación política denunciara al senador Miguel Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular.

La denuncia se basa en unas declaraciones del propio Torres en las que reveló que Fuerza Popular se coordinó con el Congreso y la Fiscalía, además de con otros actores políticos para deponer a Castillo, quien finalmente fue detenido en diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolver el Parlamento.

"Sacar al señor Castillo no fue sencillo (...) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", dijo la semana pasada en una entrevista en la cadena Willax Televisión.

Ante esta "confesión de parte", Juntos por el Perú está "en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que hicieron un complot contra la democracia, contra el gobierno del pueblo", ha anunciado el candidato presidencial.

El antiguo fiscal especial José Domingo Pérez, quien llevó la causa por corrupción contra la candidata Keiko Fujimori antes de ser apartado por irregularidades durante sus funciones y ahora ejerce como abogado del expresidente Castillo, ha anunciado que también presentará una denuncia por estos hechos.

Además de Torres, Pérez ha precisado que la denuncia incluye también a los congresistas Martha Moyano --de Fuerza Popular-- y José Williams Zapata --de Avanza País--, a la exfiscal general Patricia Benavides, y al antiguo jefe de la Policía, Raúl Alfaro, según recoge el diario peruano 'La República'.

El expresidente Pedro Castillo cumple actualmente una pena de prisión de más de once años de cárcel por un delito de conspiración en diciembre de 2022 tras intentar de manera infructuosa disolver el Congreso que, tras poco más de un año de mandato, dio al traste con la mayoría de sus promesas electorales.

Además de esta condena, Castillo tiene abierto por supuesta corrupción. Si bien actualmente existe una petición de indulto en su favor, Sánchez ya ha adelantado durante la campaña que en caso de salir vencedor, le concederá la medida de gracia.

Tras una disputada primera vuelta entre Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga por quedar segundo, finalmente ha sido el candidato de Juntos por el Perú quien se verá en la elección definitiva el 7 de junio frente a Keiko Fujimori, que con esta son ya cuatro los intentos por emular a su padre, Alberto Fujimori.