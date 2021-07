Castillo se defiende de las acusaciones de financiación de terceros: "Esta campaña la hizo el pueblo"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, se ha defendido de las acusaciones del Ministerio Público sobre una posible financiación de su campaña electoral a cargo de la organización criminal Los Dinámicos del Centro y ha asegurado que "esta campaña la hizo el pueblo".

"Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol y me dijo: 'Pedro, aquí está el dinero para tu campaña'. Esto lo rechazo rotundamente", ha aseverado Castillo en declaraciones a los medios de comunicación, según recoge el diario peruano 'El Comercio'.

De acuerdo con la fiscal Bonnie Bautista, integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro se habría dedicado no solo al tráfico de permisos de conducción, sino también a introducir en la economía de Perú fondos ilícitos que, en parte, habrían ido destinados a financiar las campañas políticas del Gobierno regional de turno, según se recoge en el portal del Ejecutivo nacional.

Uno de los objetivos de la banda era el de "financiar la campaña del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales", explicó Bautista en referencia a Perú Libre.

"Rechazo y condeno totalmente (la tesis de la fiscal). Han visto la campaña y han visto como la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por Perú y por la patria", ha añadido Castillo.

En cuanto a su propuesta de realizar un referéndum para reformar la Constitución, el líder de Perú Libre ha señalado que tiene confianza en que el Congreso trabajará en sintonía con el sentir de la población, y ha remarcado que su gestión como presidente del país se llevará a cabo bajo el marco de la actual carta magna.

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó al líder de Perú Libre con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Keiko Fujimori y su formación, Fuerza Popular, que con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido la anulación de actas.