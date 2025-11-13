PERÚ.- Castillo demanda a más de 100 congresistas y a Boluarte por su destitución del poder en 2022

Archivo - Perú.- El expresidente de Perú Castillo denuncia a un centenar de diputados y a Boluarte por su destitución en 2022 - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 13 Nov (EUROPA PRESS)

Pedro Castillo, el ex presidente de Perú detenido por cargos de rebelión y abuso de autoridad tras un intento contraproducente de golpe de Estado en diciembre de 2022, acusó el miércoles a cerca de 100 diputados de abuso de poder y nombramiento ilegal. Estos diputados habían votado por su destitución y por nombrar a Dina Boluarte como su sucesora, quien también está incluida en la demanda por aceptar el cargo.

Castillo asegura que su destitución no cumplió con el protocolo legal, ya que fue destituido con 101 votos y no con las cuatro quintas partes requeridas, que serían 104 votos, como dicta el artículo 89 del reglamento del Congreso. Además, afirma que le fue negado el derecho a la defensa y al debido proceso, destacando que no tuvo asistencia legal durante el procedimiento, según informó el diario 'La República'.

La demanda presentada ante la Fiscalía solicita la apertura de diligencias, incluyendo las comparecencias del mismo Castillo, del procurador del Ejecutivo y de todos los acusados, reportó la emisora peruana RPP. Esto ocurre tras el archivo parcial por parte del Ministerio Público en junio de 2023 de una denuncia similar por falta de evidencia, aunque esta nueva acusación pone en relieve la disputa sobre el número insuficiente de votos.

Castillo se encuentra bajo custodia desde el 7 de diciembre del 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de excepción, propuesta que no encontró apoyo y condujo al Congreso a aprobar una moción de censura contra él. El mandato de Castillo estuvo marcado por la inestabilidad política característica de Perú, evidenciada en los cinco gabinetes y más de 70 ministros que nombró en apenas 16 meses, y se vio constantemente desafiado por un Congreso hostil, llegando a perder incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.