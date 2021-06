Castillo llama a las autoridades electorales a "dejar de alargar" el proceso y "respetar la voluntad popular"

El Consejo de Estado de Perú y la comunidad internacional reclaman calma y piden esperar los resultados definitivos

El candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, quien encabeza los resultados de las elecciones presidenciales de Perú con el 50,12 por ciento de los votos una vez que se han procesado y contabilizado todas las actas, se ha dirigido a sus simpatizantes este martes y ha realizado un llamado a las autoridades electorales para que dejen "de alargar" el proceso y "respeten la voluntad popular".

Como todavía quedan por analizar algunas peticiones de nulidad de algunas actas presentadas antes de conocer los resultados definitivos, Castillo ha pedido a las autoridades electorales que proclamen al vencedor. "De una vez por todas ya dejemos de estar alargando y seguir teniendo en zozobra al pueblo peruano y se respete la voluntad popular", ha dicho según recoge RPP.

En este sentido, ha reclamado a las distintos organismos de Perú que se mantengan vigilantes para el país "nunca más se desestabilice, divida o se golpee a la democracia".

"Esta noche no solo debe ser de algarabía y de júbilo, sino de gran responsabilidad. No nos dejemos llevar por ilusiones, tampoco por pretensiones, tenemos que ser fríos porque hoy empieza la verdadera batalla para terminar con las grandes desigualdades aquí en nuestra patria", ha compartido.

Asimismo, ha apelado a la unidad del pueblo para "luchar" contra la historia política del país. "Hoy es el momento de la más amplia unidad del pueblo peruano para gestar una lucha no solamente en contra la pandemia, sino contra otras pandemias que ha habido durante estos 30 años", ha dicho, y ha aclarado que esa lucha se basará en "solucionar los grandes problemas de la patria, en demostrar que no somos chavistas, no somos comunistas".

Además de agradecer los 8.835.579 votos que ha recibido, se ha dirigido a los organismos internacionales que han defendido "que la fiesta democrática no ha tenido ninguna objeción".

Por su parte, Fujimori ha llamado a no "dejarse confundir" porque solo "ha salido un resultado, el de la ONPE". "Pero lo más importante es la revisión de las actas pendientes que tiene el JNE, aquellas apeladas por las actas observadas y las más de 800 actas por solicitud de nulidad", ha dicho.

El Consejo de Estado de Perú se ha reunido este martes para emitir un comunicado en el que piden "esperar y respetar los resultados finales de la elección" tras conocerse el resultado con todas las actas procesadas y contabilizadas.

"Respetamos a nuestros organismos electorales. A ellos les corresponde resolver cualquier controversia planteada en el proceso electoral. Rechazamos cualquier tipo de presión y campañas de desprestigio hacia las autoridades electorales", han indicado en un documento firmado por el presidente, Francisco Sagasti, y otros altos cargos como del poder legislativo y judicial.

"Mantengamos la tranquilidad y respetemos los resultados. Dentro del marco de sus competencias, las autoridades electorales deberán emitir los resultados finales y proclamar a la persona que ejercerá la Presidencia del país en los próximos cinco años", añaden en el documento recogido por la agencia Andina.

Por su parte, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha reaccionado este martes al alargamiento del proceso electoral en Perú y ha animado a "seguir cualquier vía constitucional y legal que haya en cualquier país a que presenten quejas o cualquier cosa sobre las elecciones", así como se ha remitido al comunicado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien pedía calma y se mostraba preocupada por la división provocada durante el proceso electoral.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado este martes en su cuenta de Twitter su "preocupación por eventuales impactos en los Derechos Humanos derivados de las tensiones sociales reportadas durante el proceso electoral".

En concreto, se ha referido "a las reacciones discriminatorias, que circulan en redes sociales, basadas en origen étnico-racial de las personas", las cuales ha condenado.

Por último, ha rechazado "los actos de intimidación contra autoridades electorales y personalidades públicas" y ha llamado "al Estado de Perú a prevenir y sancionar acciones discriminatorias y de violencia, a garantizar la independencia y autonomía de autoridades y órganos electorales".