Perú y Chile acuerdan intercambiar información tras la alarma en Lima por la zanja fronteriza de Kast

La delegación ministerial de Exteriores de Chile, con su titular Francisco Pérez Mackenna, en la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria con su contraparte peruana (fuera de plano) - MINISTERIO DE EXTERIORES DE CHILE

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Perú y Chile han acordado este jueves cooperar e intercambiar información sobre su frontera común para frenar la migración irregular entre ambos países en un encuentro a nivel ministerial que ha tenido lugar una semana después de que Lima advirtiera sobre los riesgos del plan del recién formado Gobierno de José Antonio Kast de construir una zanja kilométrica en la frontera entre los dos países, que comparó con la construcción del Muro de Berlín.

Así, en la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, el ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, ha afirmado que "la cooperación frente a desafíos globales que afectan la seguridad" de ambos países es "indispensable y ciertamente urgente", según ha recogido su cartera en un comunicado.

"Es por ello que debemos aunar esfuerzos para luchar conjuntamente contra el crimen organizado transnacional, promover flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, e impulsar también el desarrollo de nuestras economías y, muy importantemente, su capital humano, todas áreas prioritarias en nuestro actuar internacional", ha agregado.

Por su parte, el ministerio que dirige su par peruano, Hugo de Zela, ha reafirmado "la voluntad de ambos países de profundizar la cooperación bilateral y el intercambio de información para adoptar medidas eficaces" al respecto.

"Como resultado, se ha acordado reforzar la coordinación operativa entre la Policía Nacional de Perú y sus contrapartes chilenas, para la implementación de medidas conjuntas como la continuación de los patrullajes simultáneos y el intercambio de información permanente", ha anunciado la diplomacia de Lima.

Asimismo, la cartera, que mantiene que la información intercambiada sobre migraciones constata "la reducción de la migración irregular", ha apuntado también al encargo al grupo de trabajo bilateral sobre Asuntos Migratorios y Consulares de "la adopción de una metodología de verificación migratoria, que incluya un mecanismo ágil de intercambio de información con puntos focales y reportes periódicos".

El encuentro entre diplomacias y la sintonía transmitida por ambas rebaja así la posibilidad de tensiones entre Lima y Santiago, tras las primeras medidas del plan 'Escudo Fronterizo' de José Antonio Kast para combatir el crimen organizado y la migración irregular, que incluyen la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte del país sudamericano, ya iniciada de la mano de un extenso despliegue militar.