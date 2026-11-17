El presidentre de China, Xi Jinping, recibe a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en un encuentro en Shenzhen. - Shen Hong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha reivindicado este martes el apoyo de las autoridades de China frente al fenómeno climático de El Niño en su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, incidiendo en que la reunión permite ampliar la cooperación entre ambos países.

"Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño", ha señalado la mandataria peruana tras su encuentro con Xi, previo a su participación en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Fujimori ha destacado así la intención de "fortalecer la relación" entre Perú y China, señalando la cooperación en tecnología e infraestructura, la apertura de mercados y la promoción de inversiones como objetivos de su enfoque hacia Pekín.

Todo con la idea de promover un "entorno de estabilidad" que "genere más oportunidades para los peruanos".

Xi está recibiendo a numerosos participantes de la cumbre de la APEC que se celebra este miércoles y jueves, una agenda que le ha llevado a mantener reuniones bilaterales con los líderes de México o Chile, aparte del encuentro con Fujimori.