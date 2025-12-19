Concejal muere en ataque armado en el norte de Perú y deja al menos cuatro menores heridos

Archivo - Muere una concejal en un ataque armado en el norte de Perú que deja al menos cuatro menores heridos - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 19 Dec (EUROPA PRESS)

Una concejala del municipio de Ascope, en el norte de Perú, Elena Rojas, perdió la vida luego de ser baleada por un grupo de hombres armados durante una celebración navideña en la localidad de Sausal. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 19.00 horas del jueves, también resultó en al menos siete personas heridas, entre ellas cuatro niños.

Los agresores, que se desplazaban en motocicleta, atacaron a la funcionaria mientras estaba en una chocolatada, un evento público de Navidad. Rojas fue auxiliada por participantes del acto y llevada a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por las heridas de bala, informó 'La República'. Según este medio, un posible ajuste de cuentas podría estar detrás del ataque en la región de La Libertad.

El Ministerio de Sanidad señaló que la mayoría de los heridos son menores de edad, y un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, citado por RPP, indica que cuatro niños, con edades entre los 7 y los 13 años, están siendo tratados en el hospital.