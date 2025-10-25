Condenado a 15 años de cárcel un congresista peruano por pertenecer a Sendero Luminoso

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado peruano Guillermo Bermejo ha sido sentenciado a 15 años de prisión por delitos de terrorismo por su vínculos con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, una pena por la que también será inhabilitado hasta dos años después de finalizar su condena.

"La Fiscalía logra que se dicte una condena de 15 años de cárcel efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo", ha anunciado el Ministerio Público de Perú en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

El condenado ha sido declarado culpable de mantener un reunión con dirigentes del grupo armado en los años 2008 y 2009, así como de difundir "material ideológico subversivo" y de otras actividades relacionadas con la guerrilla.

Además, Bermejo deberá pagar una indemnización de 100.000 soles (unos 25.000 euros) al Estado peruano y un multa de 7.800 soles (unos 2.000 euros). La sentencia ya ha sido notificada al Congreso de Perú, que deberá proceder a su inhabilitación.

La defensa del acusado ya ha anunciado que presentará un recurso de nulidad para evitar la pena de prisión que puede mantener a Bermejo en la cárcel hasta 2040.