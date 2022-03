Los congresistas de Perú respaldan al gabinete del primer ministro Aníbal Torres y aprueban el voto de confianza

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gabinete del primer ministro de Perú, Aníbal Torres, que es el cuarto del presidente, Pedro Castillo, en apenas medio año de mandato, ha sido respaldado este miércoles por los congresistas peruanos con 64 votos a favor tras cinco horas de debate en el Congreso.

En concreto, el voto de confianza, que había sido fijado para este 8 de marzo, ha salido adelante por un ajustado margen con los votos a favor de 31 congresistas de Perú Libre, doce de Acción Popular, cuatro de Alianza para el Progreso, seis de Perú Democrático, cinco de Juntos por el Perú, tres de Podemos y tres de Somos Perú. Por contra, ha habido ocho votos negativos y dos abstenciones, según ha informado el diario 'El Comercio'.

Esta votación da 'luz verde' al gabinete de Torres pese a las distintas polémicas que han salpicado a algunos de sus ministros, como al ministro de Salud, Hernán Condori, cuya designación fue ampliamente cuestionada tanto por la oposición, como por algunos colectivos del sector, como el Colegio Médico de Perú.

Condori ha sido acusado de ejercer de manera irregular la medicina, así como de promover remedios y tratamientos sin evidencia científica, mientras que al mismo tiempo está siendo investigado por supuestos delitos de corrupción en 2019.

Antes de empezar la sesión, el primer ministro peruano, Aníbal Torres, ha tomado la palabra y ha señalado que "no es la primera vez que se habla de concertación" en el hemiciclo, por lo que "para la ciudadanía" parece "un cuento conocido".

Torres ha defendido distintas medidas sociales y económicas durante su intervención, con especial atención a la educación --debido a la vuelta a las aulas por la pandemia--, el sector de la pesca y la infraestructura hospitalaria, así como el desarrollo rural, entre otros temas.

"Para este año 2022, proyectamos un crecimiento de la actividad económica de entre 3,5 por ciento y el 4,0 por ciento. Prevemos que el déficit fiscal será menor al 3,0 por ciento del PBI, es decir, estará por debajo de la regla fiscal establecida para dicho año (3,7 po ciento)", ha señalado, según recoge la peruana RPP.

"Por eso, mi persona, en representación del gobierno presidido por el profesor Pedro Castillo Terrones, acude ante la representación nacional, convencido de que, si queremos hacer las cosas bien por nuestra gente, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos", ha dicho, según recoge el diario peruano 'El Comercio'.

La bancada de Fuerza Popular ha publicado una imagen en su perfil oficial de Twitter en la que confirmaba su voto en contra "a un gabinete que cobija a personajes altamente cuestionados por actos irregulares".

"No traicionaremos el sentir del pueblo peruano. Asimismo, exhortamos a las fuerzas democráticas a votar pensando en el bienestar de las grandes mayorías del país que se han visto afectadas por este desgobierno", ha declarado.

Por su parte, el portavoz de Podemos Perú, José Luna Gálvez, ha cuestionado durante la sesión el Gobierno Castillo, que "está manchado por las dudas", asegurando que su partido no va a aceptar "gobiernos de ladrones".

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, ha asegurado que el gabinete presidido por Aníbal Torres "tiene un afán de tener un poder que no ganaron en las urnas". "Ustedes quieren tener un poder que el pueblo no les ha dado y que ustedes no tienen la capacidad de escuchar a estos miles de peruanos que están aquí afuera", ha dicho, según recoge el diario peruano 'La República'.

Tras las réplicas, Torres ha cogido el testigo y ha criticado duramente a la oposición por las críticas vertidas en el hemiciclo. "Nos han llamado gabinete mediocre, incapaz, corrupto, hasta la banda del choclito. Yo no las podrías (las críticas) decir ni aunque vuelva a nacer (...) Me duele mi Perú. Si hemos cometido errores, lo tenemos que reconocer", ha dicho Torres.

"En cinco años hemos tenido cinco presidentes y un cierre del

Congreso. ¿Creemos que así se va a conseguir seguridad social, política, cultural, etcétera, etcétera?", ha agregado el primer ministro peruano.

El voto de confianza se ha discutido en el Parlamento peruano el mismo día en que el partido opositor Renovación Popular ha presentado una nueva moción de censura al presidente Castillo, la segunda en apenas siete meses de mandato.

El congresista Alejandro Muñante ha confirmado que se ha logrado el apoyo de 50 parlamentarios, casi duplicando las 26 firmas requeridas que establece el Reglamento del Congreso, según recoge la emisora RPP.

"Tal como lo habíamos anunciado, el día de hoy, en horas de la mañana, se presentó la moción de vacancia presidencial contra el presidente Castillo con un total de 50 firmas", ha explicado.

Ahora, una vez superada la primera instancia para poder presentar la solicitud, se requiere el 'sí' de al menos 52 parlamentarios para que esta se admita a debate en el Pleno del Congreso, y un total de 87 apoyos para, finalmente, destituir al mandatario.

El presidente Castillo se enfrenta con esta a la segunda moción de censura presentada en su contra en apenas siete meses de mandato, después de que una congresista de Avanza País impulsase una solicitud de destitución a finales del mes de noviembre.