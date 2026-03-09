Congreso interpone moción de censura contra presidente por encuentros secretos con empresario chino

Archivo - Perú.- El Congreso presenta una moción de censura al presidente por sus reuniones secretas con un empresario chino - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 21 Jan (EUROPA PRESS)

Este miércoles, se presentó en el Congreso de Perú una moción de censura contra el presidente José Jerí, relacionada con sus encuentros secretos con un empresario chino. La propuesta, que aún debe ser considerada en un pleno extraordinario —dado que el Congreso está en receso hasta marzo—, contó con el apoyo de unos veinte diputados de distintas agrupaciones políticas.

Ruth Luque, del Bloque Democrático, criticó duramente al presidente a través de redes sociales: "un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo". Esta moción de censura, que también recibe el apoyo de legisladores de derecha como Acción Popular y Avanza País, podría, de prosperar, desembocar en la destitución de Jerí de sus funciones tanto de presidente del Congreso como de presidente encargado del país, tras el cese de Dina Boluarte.

Para avanzar con el proceso, es necesario que se convoque un pleno extraordinario por parte del presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi, o mediante la solicitud de 43 diputados. Si se da luz verde a la moción, los vicepresidentes de la Mesa Directiva seguirían en funciones y deberían convocar nuevas elecciones para hallar un reemplazo que se haría cargo de la presidencia preparando el terreno para los comicios programados para abril de 2026.

El escándalo surgió a finales de diciembre, cuando medios locales divulgaron imágenes de Jerí ingresando de manera encubierta a un local clausurado del empresario chino Zhihua Yang en Lima, asistiendo a este lugar fuera de su agenda oficial y utilizando vehículo oficial.

Frente a las acusaciones, el presidente defendió su conducta en una entrevista con Canal N. Aunque confirmó haberse reunido con el empresario en tres oportunidades recientes, negó cualquier irregularidad, argumentando que se está "distorsionando actos comunes". En relación a Ji Wu Xiaodong, otro individuo presente en una de las reuniones y quien es procesado por tráfico ilegal de madera, Jerí afirmó desconocer sus actividades ilícitas, delimitando su relación con Zhihua Yang al enterarse de sus acciones dañinas hacia la presidencia, y declarando que ya no lo considera su amigo.