El Congreso de Perú aprueba la retira anticipada de pensiones privadas por la crisis económica de la pandemia

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Congreso de Perú ha aprobado este jueves por insistencia el proyecto de ley que permite a los afiliados de los fondos de pensiones privados retirar hasta 17.600 soles (3.800 euros) en cuatro plazos, debido a la crisis económica provocada por la pandemia, después de que el Gobierno rechazara la medida.

La norma ha sido avalada por 109 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, después de que el 29 de abril la Comisión de Economía del Congreso dictará su puesta en marcha, tras la negativa del Gobierno, que si bien no tiene potestad para rechazarla nuevamente, el Ministerio de Economía ha avanzado que recomendará al presidente, Francisco Sagasti, que presente una demanda contra ella ante el Tribunal Constitucional.

"Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los fondos de pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones, sean fondos privados o públicos. No queremos en algún momento que estos fondos de pensiones lleguen a cero", a justificado el ministro de Economía, Waldo Mendoza.

No obstante, el Parlamento ha decidido contemplar la sugerencia del Gobierno de no permitir el retiro del cien por cien de estos fondos a aquellas personar mayores de 40 años que no hayan ingresado en los últimos 5 años, puesto que en un futuro "obtendrían una pensión bajísima", ha dicho el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa.

También se ha admitido, detalla el diario peruano 'El Comercio', otra de las recomendaciones del Gobierno, la de no permitir que los beneficiarios de las demandas alimenticias puedan acceder a fondos de terceros pues sería inconstitucional.