Congreso de Perú inhabilita a Castillo por 10 años tras su intento de autogolpe en 2022

PERÚ, 26 Nov (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este martes un informe que no solo concluye pero también recomienda la inhabilitación de Pedro Castillo de ejercer cargos públicos por un periodo de hasta diez años. La decisión fue tomada tras considerar que Castillo violó cerca de veinte artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022 y declarar un gobierno de excepción, buscando además reformar instituciones críticas como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía. El resultado de la votación mostró un amplio respaldo a la medida con trece votos a favor y seis en contra.

Ahora, el pleno del Congreso deberá decidir si ratifica esta inhabilitación, lo cual ocurre en un contexto donde paralelamente se desarrolla un juicio penal contra el expresidente Castillo. En dicho juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 34 años de cárcel para Castillo, basándose en cargos de rebelión, conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Cabe destacar que esta solicitud viene mientras Castillo se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la decisión que tome el Poder Judicial este jueves 27 de noviembre.

Este proceso ocurre en un momento crítico para la política peruana, marcado por el rechazo, el pasado miércoles, del Congreso a una inhabilitación similar para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta procesos por rebelión ligados al fallido autogolpe de Estado. Este conjunto de eventos refleja la complejidad y dinamismo del panorama político en el país, manteniendo en vilo a la sociedad peruana ante los próximos desarrollos.