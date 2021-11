El Congreso de Perú interpelará al ministro de Educación por una presunta filtración de pruebas docentes

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de Perú ha aprobado este jueves una moción de interpelación contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por lo que este será cuestionado el próximo 7 de diciembre respecto a presuntas filtraciones de una pruebas docentes.

La interpelación, que sale adelante a propuesta de la bancada del partido Avanza País, ha obtenido 53 votos a favor, 51 rechazos y seis abstenciones del Pleno, informa el periódico peruano 'El Comercio'.

En concreto, el congresista de Avanza País Diego Bazán ha presentado la moción con motivo de las denuncias el 13 de noviembre por parte de docentes de la filtración de las respuestas del examen de Nombramiento Docente 2021, con el que lograría su nombramiento.

Al respecto, Bazán ha criticado que la "decisión de no suspender el proceso de evaluación y no declarar la nulidad, demuestra que el ministro no está a la altura de las circunstancias, que no tiene un sentido de prioridad ni de urgencia" sobre la cuestión.

"Por ello, debería considera él mismo su renuncia y no a esperar a que el Congreso, pasada la interpelación, continúe con la censura", ha subrayado el congresista.

El Ministerio de Educación manifestó sobre las denuncias de los docentes que desde el 28 de mayo se suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para que se encargase de la impresión, traslado, aplicación y confidencialidad de la prueba docente.

Asimismo, Gallardo anunció que investigaría la filtración de las respuestas, que podrían haber sido vendidas, e instó a la Fiscalía a indagar sobre ello.