El Congreso peruano desestima inhabilitación de diez años contra ex primera ministra Chávez

PERÚ, 20 Nov (EUROPA PRESS)

El Congreso de Perú decidió este miércoles no inhabilitar durante diez años a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien fue procesada por rebelión en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022 y se encuentra actualmente bajo asilo político en la Embajada de México en Lima. La propuesta, que recibió 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, no alcanzó el respaldo necesario de dos tercios de la cámara para su aprobación, lo que permite a Chávez mantener sus ambiciones políticas de postularse al Senado en las elecciones de 2026, tal como recoge el diario 'La República'.

Tras faltar cinco votos para lograr la inhabilitación de Chávez, los parlamentarios de los partidos Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron recursos para que se volviera a considerar la medida en el pleno. Estas solicitudes deberán ser programadas en la agenda por el presidente del Congreso, Fernando Rospiglioni.

Anteriormente, el 7 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó proceder con esta medida no solo contra Chávez, sino también contra el expresidente Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta, todos implicados en los sucesos de diciembre de 2022.

Chávez espera actualmente que el gobierno peruano decida sobre la emisión de un salvoconducto que le permitiría abandonar el país, tras haber obtenido asilo en la embajada mexicana en Lima, situación que llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum a inicio de noviembre.

La fiscalía peruana ha solicitado una pena de 25 años de prisión para Chávez, además de su inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años y medio, acusándola como presunta coautora del delito de rebelión contra el Estado.