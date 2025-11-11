El coronel Harvey Colchado, tras registro a Boluarte, postula al Congreso peruano

PERÚ, 11 Nov (EUROPA PRESS)

El exagente de la Policía peruana, Harvey Colchado, quien comandó las investigaciones de corrupción contra la presidenta Dina Boluarte, anunció su candidatura para las elecciones legislativas de abril de 2026. Colchado, harto de la corrupción perceptible en el Congreso, decide abandonar su carrera en la Policía para incursionar en el ámbito político. "Hoy he decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer", manifestó a RPP.

El coronel criticó fuertemente al Parlamento por promulgar leyes que, según su percepción, impulsan la criminalidad y protegen a grandes corporaciones en detrimento del interés público. Expresó su incredulidad ante las acciones de algunos congresistas quienes se benefician personalmente a costa del sistema, mediante la contratación de familiares, aumento de sus propios sueldos y elecciones cuestionables para cargos críticos en el sistema de justicia.

Colchado fue destituido de su cargo en la Policía a finales de 2024, posterior a haber liderado una operación de registro en las residencias de la entonces presidenta Dina Boluarte, enmarcada en la investigación del caso Rolex por enriquecimiento ilícito y soborno.

La convocatoria electoral del 12 de abril de 2026 no solo decidirá el futuro legislativo del país, sino que también elegirá al sucesor de Dina Boluarte, bajo el liderazgo del actual mandatario José Jerí. Las aspiraciones de Colchado de cambiar el sistema desde dentro prometen ser un tema importante en la próxima contienda electoral.