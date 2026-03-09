Derecha peruana en disputa sobre la gestión del presidente Jerí ante inminente debate de moción de censura

Archivo - PERU: PRESIDENT JOSE JERI - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 16 Feb (EUROPA PRESS)

En las últimas horas se ha intensificado la disputa entre Fuerza Popular y Renovación Popular, dos de los principales bloques de la derecha en el Congreso peruano, debido a diferencias en torno a la gestión del actual presidente José Jerí. El debate se da en vísperas de un pleno extraordinario del Congreso que discutirá siete mociones de censura contra el mandatario.

Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori y considerada la principal fuerza del Congreso, se ha negado a apoyar dichas mociones. Esta decisión ha generado un aluvión de críticas por parte de Renovación Popular, quien ha acusado al partido de Fujimori de respaldar la corrupción en el gobierno. "Ellos han creado el Fuji Jerismo y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular", criticó Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, añadiendo un nuevo término al polémico panorama político peruano.

López Aliaga, también exalcalde de Lima y candidato para las próximas elecciones del 12 de abril, confirmó que su partido votará a favor de las mociones de censura contra Jerí. Argumenta la incapacidad del presidente para manejar la inseguridad que afecta al país y señala redes clientelares armadas dentro del Congreso, incluyendo acusaciones graves como posibles casos de prostitución.

Por su parte, Fuerza Popular ha contraatacado, llamando a Renovación Popular un "títere de los caviares", término utilizado para referirse peyorativamente a ciertos sectores de la izquierda peruana. Además, Keiko Fujimori, en un mensaje publicado en redes sociales, enfatizó que su partido no se dejará manipular por aquellos que, a su juicio, buscan desestabilizar al país con fines políticos.

Este enfrentamiento se produce en un momento de profunda inestabilidad política en Perú. Si al menos una de las siete mociones de censura llega a prosperar, el país tendría que enfrentar la designación de su octavo presidente en la última década, a pocas semanas de elegir al noveno en las elecciones de abril. José Jerí asumió la presidencia hace solo cuatro meses, tras la destitución de Dina Boluarte en medio de protestas violentas, corrupción y crisis de seguridad. Su gestión rápidamente se vio empañada por revelaciones de reuniones irregulares con empresarios chinos y escándalos relacionados con contratos otorgados a jóvenes que visitaron el Palacio de Gobierno.

La controversia entre Fuerza Popular y Renovación Popular refleja la polarización y las tensiones políticas que dominan el escenario peruano, en un contexto donde incluso si una de las mociones de censura contra Jerí es aprobada, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente que gobernará hasta el traspaso de poder al próximo presidente electo el 28 de julio.