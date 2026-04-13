Detenido un alto cargo del organismo electoral peruano en medio del proceso electoral

Elecciones en Perú - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía peruana ha informado de la detención del gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), máximo organismo electoral de Perú, José Edilberto Samamé Blas, por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso de las elecciones generales del país.

"La Policía Nacional de Perú intervino en flagrancia delictiva a J. E. S. B., exgerente de Gestión Electoral de la ONPE por presunto delito de omisión de actos funcionales", ha informado la institución policial en un comunciado.

La detención se ha efectuado "con rigor legal, evidenciando una respuesta inmediata frente a hechos que afectan la administración pública". "Nadie está por encima de la ley. Se continuará informando", ha indicado la PNP.

Efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP han detenido a Samamé Blas en relación con las mesas que no se pudieron constituir durante la jornada electoral del domingo, motivo por el que la votación en estos puntos se ha prorrogado hasta el lunes a pesar de que ya se están publicado resultados parciales de los comicios.

La ONPE ha sido criticada por las deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral con demoras excesivas en la apertura de sus centros de votación debido a la falta del material electoral.

La crisis alcanzó su punto más crítico en la zona sur de Lima, donde la ausencia absoluta de actas, padrones y cédulas obligó a los organismos electorales a tomar la medida de suspender el proceso en varios colegios y realizar la votación el lunes.

Esta situación afectó al derecho al sufragio de miles de ciudadanos, lo que desembocó en la retención de miembros de mesas y protestas ante los colegios electorales, informa la emisora peruana RPP.

Mientras, la ONPE ha anunciado que adoptará acciones legales contra la empresa subsidiaria encargada del reparto del material, Servicios Generales Galaga.

Antes incluso de su detención, Samamé Blas habría enviado su carta de dimisión al presidente de la ONPE, Piero Corvetto. Samamé Blas reconocía en la misiva los fallos logísticos que afectaron el despliegue del material electoral en diversos puntos de votación de Lima.

"Estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido", ha explicado en la carta, publicada por RPP.

El objetivo es "no entorpecer ni generar suspicacias sobre la integridad, transparencia y ejecución" del proceso electoral, ha relatado, al tiempo que se ha puesto a disposición de las autoridades para todas las investigaciones que correspondan.

Mientras, continúa el recuento de la votación, con especial atención a las elecciones presidenciales. La candidata ultraderechista Keiko Fujimori sería la más votada, con un 16,94% de los votos, seguida del también ultraconservador Rafael López Aliaga (14,36%), según el 55,09% del escrutinio publicado por la ONPE, con lo que ambos pasarían a la segunda vuelta de los comicios de mantenerse este resultado.

En tercera posición se sitúa Jorge Montesinos (12,71%), por delante de Ricardo Belmont (9,88%), Carlos Álvarez (8,43%), Roberto Sánchez (8,15%), Pablo López Chau (7,83%), María Pérez Tello (3,88%), Alfonso Espa (3,71%), Luis Olivera (1,84%), José Luna (1,28%) y Yonhy Lescano (1,22%). El resto de candiatos no superan el 1% de votos.