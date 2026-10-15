Detienen en Venezuela al líder de la banda que asesinó a la candidata regional peruana Susy Polo

Luis Obispo Díaz, detenido por el asesinato de la candidata regional de Áncash, Perú, Susy Isabel Aponte Polo - POLICÍA DE PERÚ

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Venezuela ha detenido en el estado de Guárico a Adrián Solís Ruíz, señalado por el sicario Luis Obispo Díaz como la persona que le contrató por 15.000 soles (unos 3.900 euros) para matar a la candidata a gobernadora de la región peruana de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'La China Polo'.

Solís ha sido arrestado el día 9 de octubre en la ciudad de Calabozo, según ha confirmado la delegación de Interpol en Perú al periódico 'La República'. Había huido a Venezuela junto a su pareja sentimental, Alexandra Toro, tras participar en el asesinato de la candidata el pasado 19 de septiembre.

Apenas dos semanas después, Solís, Toro, y su hija de dos años sufrieron un accidente de tráfico en el estado venezolano de Portuguesa, que acabó con la vida de ellas, mientras que él logró escapar del centro médico al que fue trasladado.

Las autoridades peruanas han destacado que la detención de Solís tiene gran relevancia para el caso, pues es la persona con la que contactaron los autores intelectuales del crimen. No obstante, de acuerdo con la legislación actual no puede ser extraditado, por lo que todo el proceso ha de desarrollarse en Venezuela.

Existe un cuarto implicado en el crimen que continúa en paradero desconocido. Se trata de otro ciudadano venezolano identificado como Ricardo Morocho, quien aparece en las imágenes junto a Solís, Obispo y Toro, que captaron las cámaras del hotel en el que se hospedaron en la ciudad peruana de Caraz donde Polo fue ejecutada tiros.

Pocos días antes de su muerte, Polo ya había denunciado al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución debido a sus investigaciones periodísticas, que apuntaban a presuntos tejemanejes entre el crimen organizado y la clase política de Áncash.

Por su parte, Farfán, que no ha sido incluido en la investigación, tan solo ha sido trasladado a otro puesto de la Policía. Mientras tanto, en el Congreso, parte de la oposición reculó y no se pudo presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por estos hechos.