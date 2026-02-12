Dimite la mano derecha del presidente de Perú alegando "constantes cuestionamientos mediáticos" interesados

Archivo - El presidente de Perú, José Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stephany Vega, mano derecha del presidente de Perú, José Jerí, ha presentado este miércoles su dimisión "voluntaria e irrevocable" de su puesto en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros menos de cuatro meses después de asumir el cargo y alegando "la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos".

"Esta situación no solo ha afectado a mi imagen profesional, sino que también ha generado un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia, quienes se han visto expuestos a una presión que no les corresponde. Además, resulta evidente que detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional", ha manifestado en su carta de renuncia, recogida por la cadena peruana RPP.

Su dimisión llega en un nuevo pico de presión política sobre Jerí, investigado por tráfico de influencias con motivo de sus encuentros clandestinos con empresarios chinos y también por la contratación de cinco presuntas allegadas, entre las que no estaría Vega.

Con todo, la hasta ahora responsable de la Alta Dirección de Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue objeto el pasado mes de noviembre de un reportaje del programa Panorama, de la cadena Panamericana, en el que se recogía que entre 2021, cuando empezó a trabajar en el Congreso, y 2025, cuando ingresó como asesora en la PCM, su salario aumentó de 1.558 a 16.000 soles peruanos (de 390 a 4.000 euros), además de la compra de un automóvil de alta gama y un apartamento.

Asimismo, el reportaje señalaba su cercanía con Jerí basándose en su presencia, grabada, en una fiesta en 2021 junto al actual mandatario, así como su ascenso en 2023 como asesora de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que era presidida por el dirigente peruano.

REUNIDAS LAS FIRMAS PARA DEBATIR LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA JERÍ

La dimisión de Vega ha llegado en una jornada en la que el partido Alianza para el Progreso ha anunciado su adhesión a la solicitud de una sesión plenaria de urgencia que permita debatir una moción de censura contra Jerí, como lo ha hecho, horas antes, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

De este modo, quedaría superado el umbral de 78 rúbricas que requiere el reglamento del Congreso para poder registrar la petición. El siguiente paso sería la presentación de dicha solicitud ante el presidente de la cámara, Fernando Rospigliosi, que dispone de un plazo de 15 días para convocar a los diputados.

De aprobarse la petición de las dos citadas formaciones, Jerí se enfrentaría a su octava moción de censura desde que asumió la Presidencia de Perú en octubre de 2025 en sustitución de Dina Boluarte, destituida entre acusaciones de corrupción y el aumento de la violencia en el país andino.