Dimite el ministro de Energía de Perú en medio de una acusación por supuesta violación de una menor de edad

Archivo - Un soldado peruano en Lima, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Perú ha informado de la renuncia del hasta ahora ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, en medio de las acusaciones contra él por presunta violación en el año 2000, que implicaba a una entonces menor de edad.

El Gobierno ha hecho saber este domingo por la noche que Alfaro ha presentado su carta de renuncia y le ha agradecido sus servicios prestados, de apenas unos días, "destacando su compromiso y esfuerzo" en dirigir un sector que es fundamental para el desarrollo del país.

"He renunciado por un sentido de responsabilidad. Estamos ante un exagerado manejo de una calumnia hasta cierto punto dolosa que hace daño a mi familia. Yo no violé a nadie", ha dicho posteriormente en declaraciones a la televisión peruana.

Alfaro ha reconocido que estuvo una joven de 16 años, tuvieron un niño y convivieron durante cinco años. Su único "pecado", ha justificado, fue enamorarse. "Nos enamoramos los dos", ha incidido el ya exministro de Energía, que asegura que los padres de ella eran conscientes de la relación.

"Yo no he cometido ningún delito. No pueden juzgar algo que sucedió hace 25 años y no fue un delito (...) No me arrepiento", ha zanjado.

Hace unos días Jennifer Canani Panduro denunció a Alfaro por estos supuestos hechos ocurridos en el año 2000, en la ciudad de Pucallpa, cuando ella tenía 16 y él 47 años. Ella aseguró que entonces las autoridades no quisieron tomarle la denuncia y que después de constatar que estaba embarazada, él solicitó de manera formal a sus padres que se fuera a vivir con ella.

Alfaro negó los hechos y afirmó que detrás de esta denuncia hay motivos puramente económicos. "El propósito de la señora es sacarme plata", dijo.

La salida de Alfaro llega en un momento de gran inestabilidad en la siempre convulsa política peruana. El martes, Luis Arroyo juró el cargo como primer ministro tras la dimisión de Denisse Miralles, a petición del presidente José María Balcázar, en vísperas de someter al gabinete al voto de confianza del Congreso.