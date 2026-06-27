Dimite el secretario general del máximo organismo electoral peruano tras denunciar manipulación documental

Archivo - Sede principal de la ONPE en el centro de Lima (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elar Bolaños Llanos, ha presentado su dimisión tras denunciar manipulación de sus equipos informáticos y alteración de documentos relacionados con solicitudes en el Sistema de Gestión Documentario.

"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado ni redactado", ha afirmado en una carta abierta que contiene tanto su dimisión como las graves acusaciones.

Bolaños alerta del "ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas".

"Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documentos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona. Me pongo a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes", ha denunciado.

Advierte que está situación pone en "grave riesgo" a la ONPE y la ejecución de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de este mismo año.

La vulneración de sus equipos ocasionó errores en expedientes y dificultades en su tramitación, provocando que no sean respondidos oportunamente, ha explicado.

Bolaños llevaba casi seis años como secretario general de la ONPE, desde el 2 de setiembre de 2020, por lo que ocupó el cargo durante las elecciones presidenciales de 2021, las elecciones regionales y municipales de 2022 y la primera y segunda vueltas de las elecciones presidenciales de 2026, que aún no se han decidido.

LA ONPE RECHAZA LAS ACUSACIONES

Ante esta grave denuncia, la ONPE ha destacado que no acepta esta dimisión, sino que da por concluida su designación. Se hará cargo de la organización Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de Recursos Humanos de la ONPE hasta que se designe a un nuevo titular de la Secretaría General.

La resolución esta firmada por el generente general de la ONPE, Bernardo Pachas, quien señala que la razón para no aceptar la renuncia está en los propios motivos planteados por Bolaños en su carta de renuncia.

"Rechazamos (la denuncia) completamente en nombre ONPE. Hemos sido vigilados por Contraloría en todos los procesos de compra y adquisición. No hay ni un solo proceso de compra que no se haya rechazado (...). Lamento lo que ha escrito", ha afiramdo el máximo responsable de la ONPE en una entrevista con la emisora Exitosa.

En un comunicado posterior, la ONPE destaca que la carta de Bolaños "plantea una serie de acusaciones que no fueron reportadas con anterioridad". "La Jefatura Nacional trasladó el escrito a la Gerencia de Recursos Humanos a fin de que, a través de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, evalúe la adopción de acciones orientadas al esclarecimiento de lo afirmado por el exfuncionario", ha explicado.

Asimismo se ha ordenado se dispuso que los equipos informáticos asignados a Bolaños no sean manipulados y se han puesto los hechos en conocimiento de la Procuraduría Pública para que adopte las medidas que correspondan.

"La ONPE recuerda que el señor Elar Bolaños en su calidad de máxima autoridad en la gestión administrativa tuvo a cargo la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras realizados por la entidad durante los procesos electorales llevados a cabo en el presente año", concluye el texto.

La propia ONPE es la encargada de publicar los resultados oficiales de las elecciones y en el caso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado 7 de junio, ha informado de que se han escrutado un 99,97% de las actas y que la candidata de extrema derecha, Keiko Fujimori, está por delante con un 50,132% de votos frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, que alcanza un 49,86% de sufragios.