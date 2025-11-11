Dina Boluarte reaparece en audiencia judicial un mes después de su destitución como presidenta de Perú

PERÚ, 11 Nov (EUROPA PRESS)

Dina Boluarte, la expresidenta de Perú, se presentó el lunes ante un tribunal del país para abordar las investigaciones relacionadas con una presunta financiación irregular durante su campaña presidencial en 2021. Esta ocasión marcó la primera vez que la exmandataria hizo una aparición pública desde su destitución a principios de octubre.

En una audiencia virtual, Boluarte explicó que su papel se limitó a la apertura de una cuenta bancaria compartida con otra persona, negando cualquier participación en la obtención o ingreso de fondos. "Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad", manifestó, según recogió el diario 'La República'.

La exmandataria es investigada en un caso que implica a su partido, Perú Libre, el cual está señalado por la Fiscalía por supuestamente haber utilizado fondos de origen incierto para financiar la campaña electoral de hace cuatro años.

La Fiscalía mantiene que Boluarte, quien fungía como vicepresidenta en el gobierno de Pedro Castillo y miembro de Perú Libre, tuvo un rol en la apertura de la cuenta mancomunada utilizada para recibir dinero ilícito. Este esquema formaría parte de un supuesto blanqueo de capitales que tuvo origen en el Gobierno regional de Junín durante el mandato de Vladimir Cerrón en 2019, quien es líder del partido y congresista.

Su destitución a principios de octubre por el Congreso peruano se debió a una "incapacidad moral permanente" para manejar la inseguridad en el país, decisión que contó con un amplio respaldo.