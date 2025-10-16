PERÚ, 16 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, José Jerí, denunció el pasado miércoles que durante las manifestaciones en Lima resultaron heridos al menos 55 efectivos de la Policía Nacional, mientras que se detuvo a un mínimo de diez personas. Estos enfrentamientos ocurrieron en el contexto de una movilización nacional que fue convocada por distintas organizaciones, incluyendo estudiantes, transportistas y sindicatos.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió este balance, destacando que se utilizarán las grabaciones de las cámaras pertenecientes a la Policía y a la Municipalidad de Lima para "identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos". Jerí afirmó que sobre estos individuos caerá "todo el peso de la ley".

Adicionalmente, Jerí se hizo eco de un reporte de la Defensoría del Pueblo, el cual señala que 20 civiles resultaron heridos durante la jornada de protestas. Anteriormente, el presidente había señalado que "un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse" acusando a dicha minoría de intentar "buscar el caos y la violencia". El mensaje del mandatario estuvo acompañado de imágenes que mostraban los enfrentamientos.

Desde su parte, la Defensoría del Pueblo condenó, a través de las redes sociales, la "violencia desmedida por parte de un grupo de manifestantes" contra las fuerzas de seguridad. Esta institución advirtió que tal comportamiento "desnaturaliza el legítimo derecho a la protesta", señalando la importancia de mantener la paz y el orden público.