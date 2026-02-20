EEUU asegura que mantendrá una relación "constructiva" con Perú bajo la presidencia interina de Balcázar

Archivo - El diputado y ahora presidente de Perú, José María Balcázar - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este jueves que continuará colaborando "de forma constructiva" con las autoridades de Perú, ahora bajo la Presidencia interina del izquierdista José María Balcázar, después de la destitución de José Jerí por una moción de censura aprobada a principios de esta semana en su contra.

"Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el Gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas", ha afirmado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado, en alusión a un período que termina el 28 de julio de 2026, fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril.

La cartera dirigida por Marco Rubio ha defendido en el mismo mensaje la "sólida colaboración de 200 años" entre Lima y Washington "y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad de Perú mientras el país se prepara para sus" próximos comicios.

Estas palabras llegan después de que el diputado de Perú Libre haya sido investido presidente en el Congreso al obtener 64 votos frente a los 46 apoyos recibidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha).

El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, mostró sin embargo su preferencia por la permanencia de Jerí al frente del país latinoamericano, alegando que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", en víspera de una moción que destituyó al mandatario interino, por ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.