El hijo de Vargas Llosa será el nuevo embajador de Perú en Estados Unidos

Archivo - Alvaro Vargas Llosa durante una entrevista. - El Comercio / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ocupará la Embajada de Perú en Estados Unidos a propuesta de la presidenta, Keiko Fujimori, quien ha confiado en que desempeñará un gran papel como representante diplomático en Washington.

"Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación", ha informado la presidenta peruana en una entrevista en la cadena de televisión RPP. "Considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en Estados Unidos", ha valorado, si bien ha dicho que las autoridades están a la espera de los procedimientos para el nombramiento oficial.

Fujimori ha destacado que Vargas Llosa cuenta con "muchísima experiencia" y que podrá "elevar todavía más" el nivel de las relaciones entre ambos países.

El ensayista y periodista se ha implicado en política apoyando a distintos candidatos a lo largo de las últimas elecciones peruanas, si bien respaldó a Fujimori tanto en los comicios de 2021 como en los de la pasada primavera, cuando la candidata de ultraderecha ganó por un estrecho margen de 50.000 votos ante el candidato de izquierdas, Roberto Sánchez.