PERÚ.- EEUU prefiere que Jerí siga como presidente de Perú frente a censura en Congreso

Archivo - Perú.- EEUU prefiere que Jerí continúe en funciones como presidente de Perú ante la moción de censura en el Congreso - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 17 Feb (EUROPA PRESS)

El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, expresó este lunes su apoyo a la continuidad del presidente José Jerí al frente del gobierno peruano, ante la proximidad del pleno extraordinario del Congreso que debatirá varias mociones de censura en su contra. En una entrevista concedida al diario 'Gestión', Navarro destacó la importancia de la estabilidad política para atraer inversiones de Estados Unidos, calificando como anormal el frecuente cambio de presidentes.

Navarro, destacando la perspectiva de Washington y del ámbito internacional, afirmó que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", y subrayó que la estabilidad es crucial para asegurar la inversión estadounidense en el país. Por ello, propuso disminuir las tensiones, garantizar elecciones dignas y mantener en su puesto al actual mandatario.

Si bien el embajador evitó profundizar en discusiones políticas, no descartó que el presidente Trump pueda pronunciarse sobre la situación política en Perú, indicando que "Habla por él mismo, si él determina que quiere hablar de los candidatos, es un tema que le reservo al presidente".

La posición de Navarro se da en un contexto delicado para José Jerí, quien enfrenta dos investigaciones por tráfico de influencias relacionadas con la contratación de allegados y encuentros clandestinos con empresarios chinos. La situación política en Perú se encuentra en un punto crítico, mientras el Congreso se prepara para evaluar su continuidad al frente del Ejecutivo en un pleno extraordinario que discutirá siete mociones de censura contra él.