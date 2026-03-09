PERÚ.- EEUU promete relación "constructiva" con Perú durante presidencia interina de Balcázar

Archivo - EEUU asegura que mantendrá una relación "constructiva" con Perú bajo la presidencia interina de Balcázar - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 20 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso de seguir una línea de colaboración "constructiva" con Perú, ahora liderado por el izquierdista José María Balcázar tras la destitución de José Jerí debido a una moción de censura respaldada al inicio de la semana. "Estados Unidos continuará trabajando de manera constructiva con el Gobierno peruano en nuestras prioridades comunes", señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, vinculada al Departamento de Estado, mirando hacia el futuro hasta el 28 de julio de 2026, día señalado para la toma de posesión del próximo presidente electo en los comicios previstos para el 12 de abril.

La gestión encabezada por Marco Rubio destacó en su comunicación la "sólida colaboración de 200 años" existente entre Lima y Washington, además de reiterar "nuestro apoyo a la estabilidad y seguridad de Perú mientras el país se alista para sus futuras elecciones".

Estos comentarios surgen tras la reciente investidura de Balcázar como presidente en el Congreso, quien recibió 64 votos a favor, contrastando con los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, candidata presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha).

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, expresó previamente su inclinación por mantener a Jerí en el liderazgo del país sudamericano, argumentando "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", esto en referencia a la moción que finalmente destituyó al hasta entonces presidente interino, bajo la sombra de dos investigaciones por tráfico de influencias.