El exfiscal especial del caso Lava Jato en Perú anuncia que será el nuevo abogado del expresidente Castillo

Archivo - El expresidente de Perú Pedro Castillo. - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfiscal especial del caso Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, ha anunciado que será el nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una pena de once años y medio de cárcel por su fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022 y en medio de otro proceso judicial por presunta corrupción.

"Asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial y, por ello, llevo el mensaje de que es un presidente secuestrado, camino a su libertad", ha anunciado Pérez a las puertas del penal de Barbadillo.

El proceso contra Castillo "ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo (...) sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada", ha dicho en un vídeo visto en redes sociales.

Pérez ha sugerido que su defensa de Castillo responde también a las supuestas irregularidades cometidas por "toda la mafia que gobierna las instituciones" y de las que él mismo está siendo "víctima".

"En principio estoy en el juzgamiento que conllevó a esta injusta condena, en los siguientes días vamos a hacer el apersonamiento en relación a los demás casos que tiene. El objetivo es lograr la libertad", ha dicho, en relación al otro proceso por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.

Recientemente, la Justicia peruana decidió ampliar doce meses más la prisión provisional para Castillo en el marco de esta investigación, en la que es señalado como supuesto cabecilla de una trama para cobrar comisiones a cambio de conceder contratos de obras públicas, desde las carteras de Vivienda y Transportes.

Pérez había sido hasta hace poco la cabeza visible de la investigación contra la varias veces candidata presidencial Keiko Fujimori por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales con dinero de la constructora brasileña Odebrecht, inmersa en numerosos casos de corrupción en todo el continente.

Antes, había logrado una condena de 20 años de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo por corrupción y lavado de dinero y había participado en la acusación del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, fue apartado del caso contra Fujimori a principios del año pasado por presuntas irregularidades durante la investigación y finalmente la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarle como fiscal anticorrupción.