La exministra de Economía Miralles preside el nuevo Consejo de Ministros de Perú tras un cambio de última hora

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del nuevo Gobierno de Perú han jurado sus respectivos cargos este martes en una jornada en cuyas últimas horas ha saltado la sorpresa, después de que la posición más destacada del gabinete, la Presidencia del Consejo de Ministros, haya sido asumida por la exministra de Economía Denisse Miralles, aun cuando el recientemente elegido presidente de Perú, José María Balcázar, había nombrado el domingo al economista Hernando de Soto.

De este modo, Miralles, quien viene de ocupar el Ministerio de Economía durante el breve gobierno de José Jerí --destituido en una moción de censura y sometido a dos investigaciones por tráfico de influencias--, ha asumido el liderazgo de un gabinete cuyo objetivo "es asegurar la transición democrática coordinada y transparente", según ha afirmado en una primera rueda de prensa recogida por la cadena RPP en la que ha destacado que "Perú necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política".

Asimismo, ha incidido en que no prevé cambios radicales a nivel económico en el corto plazo, sino que "la orientación económica de este gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones", mientras que en el plano de la seguridad operará "articulando los esfuerzos más efusivamente" entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Su gabinete, ha defendido la Presidencia del país en un comunicado difundido en redes sociales, "ha sido conformado bajo criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático".

"El presidente de la República reafirma que este Gobierno de transición tiene como prioridad garantizar la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la conducción transparente del proceso electoral", ha declarado Balcázar en el documento difundido por su oficina.

"Nuevos ministros han juramentado y, al mismo tiempo, se ha dado continuidad a carteras estratégicas, combinando renovación y experiencia para asegurar resultados inmediatos y evitar cualquier escenario de desestabilización", ha agregado, defendiendo que "el país requiere firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad que el Perú necesita".

Entre esas novedades se encuentran los titulares de Defensa, Luis Enrique Arroyo, y de Economía y Finanzas, Gerardo López; así como los de Interior, Hugo Begazo, y de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez. Se mantienen, en cambio, los responsables de las carteras de Exteriores --Hugo de Zela--, Salud, Trabajo, Producción, Transportes y Vivienda.

DE SOTO: "NOS HEMOS ENTERADO DE REPENTE"

En cambio, la mayor sorpresa ha sido el no nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, un asunto al que se han referido tanto él mismo como la Presidencia.

En declaraciones emitidas desde su domicilio y recogidas por la cadena RPP, De Soto ha relatado que tenía "la lista completa" de ministros para la ceremonia de nombramiento. "Desde entonces, más o menos de mediodía a 2 de la tarde (hora local), no recibimos noticias y nos damos cuenta de que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas presidenciales... De repente nos hemos enterado de que (el presidente Balcázar) se ha decidido por otro gabinete", ha señalado.

"Yo no he sido manipulado, lo que ha ocurrido es que yo tomaba un riesgo", ha defendido, considerando que Balcázar tomó la decisión porque "no pasó la la prueba de fuego que es cambiar a los ministros".

Por su parte, la Presidencia ha explicado en un comunicado compartido por redes sociales que De Soto "presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno; sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado".

De todos modos, la oficina de Balcázar le ha expresado su "sincero agradecimiento por su disposición a colaborar" con el nuevo Ejecutivo y ha señalado que "en su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer". "Su destacada trayectoria intelectual (...) constituye un aporte significativo al desarrollo y al debate nacional", ha añadido.