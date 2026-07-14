El expresidente de Perú Alejandro Toledo pide una gracia presidencial por motivos humanitarios

Archivo - El expresidente de Perú Alejandro Toledo durante el juicio contra él en 2024 por cargos de blanqueo y sobornos (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Alejandro Toledo, quien se encuentra en prisión tras ser condenado por aceptar sobornos y blanqueo de dinero en relación con el 'caso Odebrecht', ha reclamado una gracia presidencial por motivos humanitarios, argumentando que su estado de salud se ha deteriorado "gravemente" en la cárcel.

El abogado del exmandatario, Carlos Torres Caro, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora peruana RPP que ya ha tramitado la petición al presidente de Perú, José María Balcázar, a quien ha pedido que "se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico, de manera prioritaria, por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Toledo con sus patologías médicamente acreditadas".

"Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique", ha manifestado, tras afirmar que el propio expresidente es quien le ha dado autorización para enviar el documento a Balcázar.

La declaración de Toledo, recogida por RPP, recuerda que tiene ya más de 81 años y apunta a la existencia de una ley que permite que los mayores de 80 años cumplan sus penas en arresto domiciliario o con orden de comparecencia, al tiempo que denuncia que su proceso penal "lleva más años de los que la propia ley permite".

"El derecho de gracia existe precisamente para quienes, como yo, llevamos una investigación que ha excedido ampliamente los plazos razonables", dice Toledo. "Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento", agrega en el documento, fechado el 13 de julio en la capital, Lima.

"El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición. Es un acto de justicia. Confío en que las autoridades evaluarán mi caso con objetividad y humanidad", remacha el exmandatario.

Toledo, quien fue presidente de Perú entre 2001 y 2006, fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de colusión y blanqueo en el marco del caso 'Interoceánica Sur', tramos II y III, que une Perú con Brasil.

Así, se convirtió en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por la operación Lava Jato, que estalló en Brasil y que implicó a la constructora Odebrecht en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina.

El proceso contra el exmandatario arrancó en 2016 a raíz del estallido del escándalo en torno a Odebrecht, si bien Toledo no entró en prisión hasta 2023, cuando fue extraditado desde Estados Unidos, donde residía junto a su esposa, Elaine Karp, quien ya en 2025 pidió un indulto humanitario al expresidente por motivos humanitarios.