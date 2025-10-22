Fiscal peruano acusa a Keiko Fujimori de organizar una "persecución" en su contra tras investigarla

Archivo - Perú.- El fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una "persecución" en su contra - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 22 Oct (EUROPA PRESS)

En recientes declaraciones a La República, el fiscal peruano José Domingo Pérez expresó su preocupación ante lo que considera una "persecución" iniciada por Keiko Fujimori contra él y posiblemente contra otros fiscales. Esto luego de que el Tribunal Constitucional archivara la investigación por la financiación irregular de las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016. "Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra y, seguramente, también la de los demás fiscales", advirtió Pérez, exjefe de la investigación especial al líder de Fuerza Popular y a otras 40 personas de su círculo, por un supuesto lavado de dinero en el caso 'Cócteles'.

Pérez señaló que los fiscales que se atrevan a investigar enfrentarán amenazas y apuntó al poder político como responsable de intentar debilitar el trabajo de la Fiscalía. “Ya está dando órdenes de lo que se tiene que hacer con nosotros”, afirmó.

La controversia surge días después de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de Fujimori, argumentando que las acusaciones carecían de sustento jurídico y que se había vulnerado el principio de legalidad. Se le acusaba a Fujimori de liderar una trama dentro de Fuerza Popular para blanquear dinero de constructoras, como la brasileña Odebrecht y el mayor grupo financiero peruano, Credicorp, con el fin de financiar sus campañas a través de cenas de gala y cócteles.

A pesar de estas acusaciones, Fujimori afirmó, tras conocer el fallo del tribunal, que no tenía previsto denunciar a Pérez, aunque no descartó que su partido y los demás acusados pudieran hacerlo. “Están en todo su derecho de hacerlo”, expresó. La situación actual evidencia una creciente tensión entre la política y el sistema de justicia peruano, en un contexto marcado por acusaciones de corrupción y la lucha por la transparencia.