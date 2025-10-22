El fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una "persecución" en su contra

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal peruano José Domingo Pérez ha denunciado que la varias veces candidata a la Presidencia Keiko Fujimori ha comenzado ya una "persecución" en su contra, después de que el Tribunal Constitucional archivara la investigación sobre la financiación irregular de sus fallidas campañas presidenciales de 2011 y 2016.

"Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra y, seguramente, también la de los demás fiscales", ha advertido el que fuera jefe de la investigación especial a la líder de Fuerza Popular y a otras 40 personas de su círculo por un supuesto lavado de dinero dentro del caso 'Cócteles'.

Pérez ha alertado de que "cualquier fiscal que se atreva a investigar sufrirá la amenaza" y ha apuntado hacia el poder político como responsable de querer debilitar el trabajo de Fiscalía. "Ya está dando órdenes de lo que se tiene que hacer con nosotros", ha dicho en declaraciones a La República.

Hace un par de días, el Tribunal Constitucional de Perú falló a favor de Fujimori y consideró que las acusaciones sobre ellas en relación a este caso carecían de sustento jurídico, además de haber vulnerado el principio de legalidad.

La acusación apunta que Fujimori lideró una trama dentro de Fuerza Popular para blanquear el dinero que recibía de manera irregular para financiar sus campañas a través de cócteles o cenas de gala para ocultar el dinero que entraba de constructoras, como la brasileña Odebrecht --presente en todos los escándalos de corrupción del continente--, o el mayor grupo financiero peruano, Credicorp.

Las palabras de Pérez contrastan con las de Fujimori, quien ya afirmó tras conocer el falló del tribunal que no tenía previsto denunciar al fiscal, aunque no descartó que su partido y el resto de acusados sí lo hicieran. "Están en todo su derecho de hacerlo", dijo.