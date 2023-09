La Fiscalía de Perú abre una investigación preliminar contra el ministro de Justicia por dos presuntos delitos

El ministro niega las acusaciones y asegura que no va a dejar su cargo



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Perú ha abierto una investigación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.

El Ministerio Público ha informado que la investigación incluye también al juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, como presunto autor de los mismos delitos, según ha informado la agencia Andina.

La decisión de la Fiscalía se ha tomado tras la difusión de un audio en el que se escucha a Arana Ysa hablando con Walter Ríos respecto a un presunto favor y a parte se señala al ministro por unas supuestas llamadas con el prófugo César Hinostroza.

Arana ha negado haber tenido alguna conversación ilegal con Walter Ríos y ha explicado que la charla con el ex juez supremo estuvo relacionada al caso de uno de sus patrocinados relacionado a una pensión. Asimismo, ha dicho que desconoce la naturaleza de las llamadas registradas a César Hinostroza.

"Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada inmersa en alguna ilegalidad", ha aseverado.

"La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial", ha explicado y ha señalado que no existe ninguna razón para dejar el cargo de ministro del Estado.