Perú.- La Fiscalía de Perú amplía la investigación contra Kuczynski por el escándalo de corrupción de Odebrechet

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha ampliado la investigación contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y otras 30 personas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras para construir los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica o IIRSA Sur, de las que se encargó la firma brasileña Odebrecht.

El fiscal José Domingo Pérez, que forma parte del equipo especial 'Lava Jato', emitió el domingo una resolución por la cual dispuso "formalizar y continuar la investigación preparatoria" contra estas 31 personas por un plazo máximo de 36 meses, según han informado RPP y 'El Comercio', que han tenido acceso al documento judicial.

Kuczynski está investigado por su presunta implicación en esta licitación como miembro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). La Fiscalía también investiga a otros diez ex miembros del Gabinete de Toledo, incluidos los también ex primeros ministros Carlos Ferrero y Fernando Zavala.

El Ministerio Público acusa a Kuczynski de "haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos, para favorecerla en el proceso de la concesión" de este megaproyecto.

"Me llama la atención esta escalada de procesos sin sentido que está abriendo la Fiscalía en las últimas semanas", ha dicho a 'El Comercio' el abogado del ex presidente, César Nakazaki, subrayando que "si no hay contraparte brasileña el caso se cierra".

Odebrecht protagoniza un escándalo de pago de sobornos a cambio de contratos públicos que ha adquirido dimensiones regionales y que en Perú afecta, además de a Kuczynski, al propio Toledo y al también ex presidente Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, así como a la líder opositora Keiko Fujimori.