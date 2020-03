Perú.- La Fiscalía de Perú pide 12 años de cárcel para Kenji Fujimori

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha solicitado este lunes doce años de cárcel para el ex congresista Kenji Fujimori, uno de los hijos del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), al que acusa de comprar votos en el Parlamento para evitar el cese de Pedro Pablo Kuczynski como presidente del país.

"Fiscal supremo solicita doce años de cárcel para Kenji Fujimori", ha anunciado el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter, tras la audiencia celebrada en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La acusación también ha pedido doce años para el asesor de Fujimori, Alexei Toledo, y para el también los también ex congresista Guillermo Bocángel, y once años de cárcel para Bienvenido Ramírez, otro ex congresista.

Todos ellos están acusados de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado por el caso conocido como 'Mamanivídeos'. El menor de los Fujimori ha acusado directamente a Fuerza Popular, el partido que dirige su hermana Keiko, de manipular dichos vídeos, según informa RPP.

"Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país" por su "sed de poder", ha asegurado, acusando a la formación 'fujimorista' de maniobrar para el cese de Kuczynski y del actual mandatario, Martín Vizcarra.

Keiko Fujimori se encuentra en prisión provisional a causa de las investigaciones en su contra por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Alberto Fujimori, por su parte, purga una condena a 25 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su Gobierno en el marcho de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso.