La Fiscalía de Perú pide 35 años de cárcel por secuestro y extorsión para alias 'El Monstruo'

Archivo - Bandera de Perú frente a la fachada del Palacio de Justicia en Lima - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha solicitado este viernes una pena de 35 años de cárcel para Erick Moreno Hernández, líder del grupo de sicarios Los Injertos del Cono Norte, por los delitos de secuestro y extorsión.

El fiscal provincial de Condevilla Porfirio Capcha así lo ha pedido al considerar que el también conocido con el alias de 'El Monstruo' lideró el secuestro de los empresarios Erick Trujillo y César Corrales en Comas, uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, un hecho que tuvo lugar en marzo de 2020.

Moreno, que ha comparecido desde una prisión de Callao, extorsionó a los familiares de sus dos rehenes exigiendo pagos de hasta 300.000 dólares, según ha señalado la acusación durante un juicio oral del que se ha hecho eco el diario peruano 'El Comercio'.

Por su parte, la defensa ha considerado que no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad del acusado en los hechos. La justicia ha programado la lectura de sentencia para el próximo 24 de junio.

Moreno se encuentra en prisión preventiva por un delito de pertenencia a organización criminal después de que a principios de febrero un juzgado de Perú así lo ordenara por un período de 36 meses.

'El Monstruo' fue capturado en septiembre de 2025 en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, desde donde fue posteriormente extraditado. El líder de Los Injertos del Cono Norte, condenado a 32 años de cárcel y prófugo de la justicia peruana desde 2022, fue arrestado en una operación iniciada en febrero de 2024 y coordinada entre las policías de ambos países junto a la Interpol.