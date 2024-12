La Fiscalía de Perú pide extender 18 meses la prisión preventiva de Betssy Chávez por golpe de Estado

Archivo - La ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha solicitado prorrogar por 18 meses la condena de prisión preventiva de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, investigada por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver en diciembre el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción, ha informado este sábado 'El Comercio'.

"Tenemos que la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino cuenta con mandato de prisión preventiva de dieciocho meses, el mismo que está próximo a vencer el 20DIC2024. En ese sentido, es factible que vuestra Judicatura Suprema admita el pedido de prolongación de prisión preventiva por el plazo solicitado, conforme con lo establecido en las normas antes acotadas", ha señalado el Ministerio Público, que ha solicitado una condena de 25 años de cárcel efectiva por este caso, según el mismo medio.

Esta petición, presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, se resolverá en una audiencia programada para el próximo 26 de diciembre a las 12.30 horas (hora local).

Si bien el plazo de permanencia de Chávez en prisión cumplía este viernes 20 de diciembre, la ex primera ministra no podrá ser puesta en libertad hasta que no quede resuelta la petición de ampliación de su condena de prisión preventiva, dado que la solicitud se presentó antes de que concluyera el mencionado plazo.

En marzo de este año, la defensa de Chávez solicitó el cese de prisión preventiva presentada decretada en su contra, petición que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada.

La ex primera ministra fue detenida en Tacna en junio de 2023, después de que la Justicia de Perú ordenara su captura inmediata tras dictar una condena de 18 meses de prisión preventiva en abril de ese mismo año. Esta medida de prisión preventiva correspondía, según el Ministerio Público, al proceso penal abierto contra Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez en "calidad de coautores" de los delitos de rebelión y conspiración.