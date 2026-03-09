Fiscalía peruana investiga al presidente por encuentros secretos con empresario chino

Archivo - Perú.- La Fiscalía investiga al presidente de Perú por reuniones clandestinas con un empresario chino - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 20 Jan (EUROPA PRESS)

La Fiscalía General de Perú inició una investigación sobre el presidente José Jerí, quien lleva tres meses en el cargo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal relacionados con varias reuniones clandestinas con Zhihua Yang, empresario chino con contratos estatales.

A fines de diciembre, medios peruanos difundieron imágenes de Jerí visitando un local clausurado de Yang en Lima, cita no registrada en su agenda oficial y a la que asistió en vehículo oficial. Las fotos lo muestran ingresando al establecimiento de forma discreta, con capucha y gafas de sol.

Inicialmente, Jerí argumenta que visitó la tienda para comprar caramelos chinos, pero luego admitió que cometió un "error", atribuyendo su acción a su estilo de hacer política "en las calles". Antes de esta visita, Yang estuvo en el Palacio de Gobierno al menos tres veces entre diciembre y enero, conforme a registros oficiales.

La prensa también destacó la habitual presencia de Jerí en eventos con empresarios y la comunidad china en Perú durante su periodo como congresista.

Recientemente, el presidente se mostró dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para brindar las explicaciones necesarias, en momentos en que la oposición prepara una moción de censura por incapacidad moral, mecanismo legal frecuentemente utilizado para destituir presidentes en el país.

Incluso, miembros de su propio partido, Somos Perú, expresaron su descontento. El diputado Héctor Valer acusó a Jerí de "ser parte de un engranaje de corrupción".