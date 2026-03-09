Fiscalía peruana investiga a presidente Jerí por nuevo caso de tráfico de influencias

Archivo - La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por otro posible caso de tráfico de influencias - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 4 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente interino de Perú, José Jerí, vuelve a estar bajo el radar de la Fiscalía peruana, que este martes amplió las investigaciones en su contra por un presunto tráfico de influencias. Ahora, se suma a la pesquisa las circunstancias alrededor de la contratación de cinco mujeres que se cree son cercanas al mandatario. Estas investigaciones se añaden al caso ya abierto por la misma acusación tras los encuentros que Jerí sostuvo de manera clandestina con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

El Ministerio Público indaga en esta ocasión sobre unas reuniones entre Jerí y las cinco jóvenes, quienes, tras encontrarse con él en el Palacio del Gobierno, fueron beneficiadas con contratos estatales por montos que alcanzan hasta los 11.000 soles (aproximadamente 2.770 euros). 'La República' ha obtenido confirmación de fuentes de la Fiscalía sobre estos hechos y ha revelado que Tomás Gálvez, titular interino de la cartera, contempla interrogar nuevamente a Jerí, que ya enfrentó preguntas la semana pasada por sus interacciones con los mencionados empresarios chinos.

De forma paralela, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha iniciado investigaciones contra las implicadas, identificadas como Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo, por el mismo delito.

En respuesta a estos hechos, la Presidencia peruana emitió un comunicado rechazando el "mal uso de la información" y criticando el tratamiento "denigrante" hacia las cinco "mujeres, jóvenes y profesionales" por el simple hecho de haber sido contratadas para trabajar en el Palacio de Gobierno. La institución defendió las contrataciones argumentando que "cada una de ellas fue contratada siguiendo el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos", descartando cualquier irregularidad en dicho proceso.