La Fiscalía peruana solicita ejecución inmediata de la condena de 15 años para Vizcarra

Perú.- La Fiscalía de Perú pide la ejecución inmediata de la pena contra Vizcarra, que enfrenta 15 años de cárcel - Europa Press/Contacto/El Comercio

PERÚ, 14 Nov (EUROPA PRESS)

El Ministerio Público de Perú ha solicitado el jueves la aplicación inmediata de la pena que se emita contra el expresidente Martín Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, reafirmando su demanda de una condena de 15 años de prisión. Se le acusa de haber aceptado sobornos durante su gestión como gobernador de la región de Moquegua de 2011 a 2014.

Durante el proceso judicial contra Vizcarra, el fiscal pidió al tribunal que la sentencia se cumpla sin aguardar el pronunciamiento de una segunda instancia, con el objetivo de prevenir eventuales escapatorias del acusado. En este contexto, argumenta la importancia de no permitir la impunidad que se ha observado en casos similares involucrando a altos funcionarios estatales.

Con la intención de establecer un precedente, el fiscal ha instado a la corte a dictar un "fallo ejemplar", considerando este juicio como una chance clave para "demostrar eficacia en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder", según recoge el periódico 'La República'.

Además de solicitar la prisión para Vizcarra, el representante del Ministerio Público ha pedido su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un lapso de nueve años, tras acusarlo de haber recibido alrededor de 2,3 millones de soles (aproximadamente 536.000 euros) a cambio de conceder licitaciones de obra pública.

En respuesta, el expresidente aseguró que "no hay posibilidad en absoluto" de que busque asilo diplomático en otra nación, mostró su disposición a asistir a la lectura de la sentencia y sostuvo que su conducta refleja el respeto por las disposiciones judiciales.

Vizcarra recuperó su libertad a inicios de septiembre tras haber estado más de tres semanas bajo prisión preventiva. Esta medida fue revocada por un tribunal de apelaciones que juzgó "infundada" la argumentación para tal resguardo cautelar, dictada dentro del marco de la investigación por cohecho pasivo propio.