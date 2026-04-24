La Fiscalía registra la casa del exjefe de la oficina electoral de Perú

Piero Corvetto, exjfe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Fiscalía y de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional de Perú han llevado a cabo este viernes varios registros en la casa del exjefe Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto y de otros funcionarios del organismo, en el marco de las investigaciones por las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril.

Además del domicilio de Corvetto, las autoridades han registrado también otros doce inmuebles, incluidas las casas de los también antiguos trabajadores de la ONPE José Samamé y Juan Fang, así como del representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del traslado del material electoral.

Corvetto ha permanecido durante el operativo en el inmueble, situado en la región de Lima Metropolitana. La Fiscalía había solicitado también su arresto, sin embargo el juez instructor del caso declaró infundada la petición. Días antes, el exjefe de la ONPE entregó su pasaporte y se puso a disposición de las autoridades.

Días atrás Corvetto renunció a su cargo en medio de una fuerte presión por parte de sectores mediáticos y políticos de la derecha peruana. Un cese que contó con el visto bueno del Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que no está permitido por la propia legislación del organismo.

Su gestión ha quedado fuertemente en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12 de abril, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.

Con el 95% de las actas escrutadas, la ultraconservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es la virtual vencedora de la primera vuelta. El 7 de junio se disputa una segunda mano en la que se perfila como contendiente el aspirante de la izquierda, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a quien le separan apenas 20.000 votos del tercero en liza, el también derechista Rafael López Aliaga.