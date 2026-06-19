Fujimori acaricia la Presidencia de Perú tras superar en más de 40.000 votos a Sánchez, con el 99,4% escrutado

La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata derechista a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori se consolida como ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, tras superar en más de 40.000 votos a su rival, Roberto Sánchez, de acuerdo con el 99,4% del escrutinio completado.

Concretamente, Fujimori aventaja al izquierdista Sánchez por un total de 40.765 votos, tras haber cosechado hasta el momento la primera 9.162.319 votos (50,11%) frente a los 9.121.554 sufragios alcanzados por el segundo, según el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

No obstante, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) aún no se ha declarado ganadora de esta segunda ronda electoral, la cual se constituye para ella como el cuarto intento de convertirse en jefa del Ejecutivo del país.

Por su parte, Sánchez, como candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha convocado a sus adeptos a participar en una movilización prevista para este viernes, 19 de junio, en el centro de Lima. A ella concurrirá el propio Sánchez, quien ha aseverado que esta jornada de protesta "en defensa del voto popular" será "pacífica".

"Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable y ordenada, ha llamado a la movilización pacífica que ha iniciado en autoconvocatorias en diferentes regiones. Hoy nosotros nos sumamos a esta convocatoria formal y llamamos a que esta jornada de movilización, en el marco de la ley, de la democracia y el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así", ha señalado en declaraciones a los medios el aspirante al sillón presidencial.

Al hilo, Sánchez ha vuelto a cuestionar el voto peruano en el exterior, esgrimiendo que las actas y documentos de los comicios no fueron resguardados de manera segura y que no ha sido respetada la cadena de custodia.

"Cambiar las reglas de juego flexibilizando sin importar la cadena de custodia, con la demora excesiva en el traslado, ni siquiera en valijas diplomáticas ni consular, si no traídas como cualquier carga... Nosotros exigimos respeto, transparencia", ha subrayado el candidato izquierdista agregando que "este proceso no ha concluido".