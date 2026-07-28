Fujimori anuncia una subida del salario mínimo del 15% al ser investida presidenta de Perú

Keiko Fujimori en su discurso de investidura como presidenta de Perú - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Keiko Fujimori ha tomado posesión este martes como presidenta de Perú con un discurso que, como ya hiciera en campaña electoral, ha centrado en la inseguridad ciudadana así como en la economía, anunciando un incremento del salario mínimo en un 15%, alcanzando los 1.300 soles (335 euros).

"Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más", ha prometido durante una intervención de aproximadamente una hora, tras recibir la banda presidencial a manos del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, y prestar juramento al cargo.

Fujimori ha jurado por los peruanos que "han sido históricamente postergados", asegurando que respetará la "importancia de la Iglesia católica en la formación cultural y moral" del país y que trabajará "incansablemente por un país seguro, próspero y unido".

"A partir de este momento se inicia un cronómetro irreversible. Nos esperan 1.826 días de gestión en los que cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constantes", ha insistido.

La lideresa de Fuerza Popular ha señalado que las dos prioridades "inmediatas" de su gobierno son hacer frente a los efectos del fenómeno El Niño y, como ya hiciera en anteriores ocasiones, la seguridad de las ciudadanos, dos asuntos que ha catalogado como "frentes de emergencia nacional". "Emplearemos recursos extraordinarios", ha apuntado.

"En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno (...) Emprenderemos una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no centros de operaciones del crimen organizado", ha declarado.

En esta línea, ha informado de que las Fuerzas Armadas asumirán de forma temporal las operaciones de seguridad y control del orden en aquellas zonas del país donde se haya declarado el estado de emergencia. "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional", ha declarado.

Por otra parte, ha afirmado que quiere "será mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, desde la gestación hasta la tercera edad" y en este sentido ha anunciado un aumento del salario mínimo, pasando de los 1.130 soles actuales a 1.300 (de 291 a poco más de 335 soles).

A esto se suma el anuncio de una "pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza". "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de 350 soles bimestrales a 700 soles bimestrales (de 90 a 180 euros) para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", ha agregado la mandataria peruana, antes de entrar en otros objetivos como mejorar las infraestructuras y reorganizar la Administración Pública.

Fujimori, que ha hecho un llamamiento a la unidad, al diálogo y a pensar en las siguientes generaciones "y no en las próximas elecciones", ha insistido en que llega al poder con "un Estado debilitado por la improvisación".

"Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos (...) En muchos casos las instituciones cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios a través de la contratación pública y la regulación del Estado en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia", ha señalado.