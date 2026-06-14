Fujimori se ausenta de Perú unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Archivo - Keiko Fujimori (archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori ha anunciado que viajará fuera del país unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que por ahora goza de una ligerísima ventaja con respecto a su rival, Roberto Sánchez.

Fujimori acompaña así a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación. "Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa", ha publicado la líder de Fuerza Popular en redes sociales.

La candidata ha destacado que se trata de "un viaje estrictamente familiar". "Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero", ha destacado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado que Fujimori ha logrado hasta el momento un 50,05% de los votos frente al 49,94% de Sánchez una vez escrutadas el 98,55% de las actas de la votación el pasado 7 de junio.