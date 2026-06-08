Fujimori aventaja a Sánchez en solo 6.200 votos con un 93,65% escrutado

Archivo - La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aventaja en solo 6.228 votos a su rival, el candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas este domingo cuando se han escrutado el 93,67% de las actas.

Fujimori ha obtenido hasta el momento 8.777.822 votos frente a los 8.771.594 votos de Sánchez, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque el resultado final está en el aire, la tendencia es a que Sánchez recorte distancias con Fujimori.

Sí se conoce el dato de participación, que se sitúa en un 68% con más de 18,7 millones de votantes, según la ONPE. También se han contabilizado 6,3 millones de ciudadanos ausentes.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

Fujimori se ha impuesto en su cuarta intentona de lograr la Presidencia en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en esas zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.