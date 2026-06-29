Fujimori confirma su victoria en las presidenciales de Perú una vez terminado el escrutinio

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial ultraderechista peruana, Keiko Fujimori, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebrada el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio.

Fujimori se impone así a su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los votos, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", ha declarado Fujimori tras conocer el resultado final. La líder del partido Fuerza Popular ha reconocido la fragmentación del país y ha apelado a la "responsabilidad", informa la prensa peruana.

"Sabemos que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", ha afirmado desde la puerta de su domicilio. "Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales", ha añadido.

Fujimori ha indicado que ya tiene en mente algunos nombres para ocupar cargos en el nuevo gobierno, aunque no ha querido desvelar ningún nombramiento. Sí ha planteado dos retos inmediatos: "recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño".

Los datos oficiales sitúan la ventaja de Fujimori en 49.641 votos una vez procesadas todas las actas, incluidas las que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En concreto, Fujimori ha logrado 9.223.369 votos, por los 9.173.755 de Sánchez.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha anunciado que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ha apuntado que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el gobierno del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Burneo se ha referido además a las denuncias de fraude formuladas por la oposición y ha subrayado que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. Asimismo, ha recordado que cualquier solicitud de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentado con pruebas.